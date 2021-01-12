13-14 января в Луганской Народной Республике ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков будет идти снег с дождем, при этом, столбик термометра будет фиксировать минусовую температуру. Поэтому местами на дорогах будет сильная гололедица.В связи с этим МЧС ЛНР призывало жителей государства ограничить передвижения на открытом воздухе как пешком, так и на личном транспорте. В ведомстве порекомендовали автомобилистам воспользоваться общественным транспортом.- Сочетание порывов ветра и скользкой дороги - прямой путь к заносу автомобиля, - говорят в спасательном ведомстве Республики. - В этом случае авто может бросить как на встречную полосу, так и на обочину. Не садитесь за руль в плохую погоду.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ ДНР будут выращивать карпа и белого амураВ прошлом году зарыблены 25 водоемов (подробности)