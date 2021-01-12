Алексей Резников, украинский министр по вопросам реинтеграции Донбасса, заявил что Минские соглашения перестали действовать пять лет назад, договоренности требуют изменений, а обсуждать мирный процесс в Донбассе нужно с США, Великобританией и Канадой.- Украина не должна тратить время на пустые заявления о модернизации Минских соглашений, а планомерно работать над их реализацией, - отреагировала на слова Резникова руководитель МИД ДНР Наталья Никонорова.Она отметила, что представители Украины «очень невнимательно читали действующую редакцию Комплекса мер».Поскольку 5 лет назад закончился не срок действия Минских соглашений, а период, за который Киев обязался провести конституционную реформу, результатом которой должна была стать глубокая децентрализация власти в стране, - сказала Никонорова.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Просто украли стаж!» Пенсионеры возмущаются, как им на Украине пересчитали выплатыС 1 января в незалежной повысили пенсии для тех, кому исполнилось 65 лет (подробности)