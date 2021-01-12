В конце недели в Донецкую Народную Республику придут суровые морозы.По прогнозам синоптиков температура воздуха будет доходить до -25 градусов.- В пятницу 15 января и в субботу 16 января будет идти снег, - говорится в сообщении синоптиков.Из-за грядущих морозов власти столицы Республики развернули во всех районах города пункты обогрева.- Всего открыт 31 пункт, больше всего находится в Ленинском районе – семь, - сообщил мэр города Алексей Кулемзин.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСоветы эксперта: Что делать в пасмурную погоду в Донецке людям с метеозависимостьюГлавное - следить за давлением и настроением (подробности)