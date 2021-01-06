Зима редко радует дончан красивыми снежными пейзажами. Уходящий 2020 год прощался с нами туманами, дождями, иногда с мокрым снегом. Для одних дождь – это повод не забыть зонтик, а для других – это плохое настроение, головная боль, от которой не спасают ни таблетки, ни крепкий кофе.Советы читателям «КП» дал донецкий врач терапевт, к.м.н. Евгений Смирнов.- Действительно, туман, постоянная серость за окном, короткий световой день на многих производит гнетущее впечатление, - говорит врач. – Метеозависимость характерна для жителей крупных городов. Они мало двигаются и привыкли, что комфорт создаст кондиционер, или центральное отопление. В сельской местности, где нужно постоянно трудиться о зависимости от погоды не говорят.- А чем можно облегчить метеозависимость?- Тут нужно дать несколько советов. Холодная погода особенно коварна для гипертоников. Пожилым людям – следить за давлением и вести дневник. Какое давление утром и вечером (иногда и чаще), какие лекарства при этом принимают. Обязательно выходить на прогулки каждый день. Ну а тем, кто помоложе – больше двигаться, стараться проходить пешком минимум 7 км в день (это примерно 10 тыс, шагов). Но не в гололед, конечно!- Какие витамины особенно важны сейчас?- Группы В, Д и С. Но принимать их нужно с умом, чтобы не было аллергии и других неприятных последствий. Если нарушен сон – это очень тревожный признак. Нужно обратиться к врачу, иначе подавленное состояние будет при любой погоде и может привести к неврозам различной тяжести.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛеди ДНР Оксана Полтавская: Доноров нужно поощрять и поддерживатьДевушка безвозмездно сдала кровь уже больше десяти раз (подробнее)