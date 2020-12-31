Оксана Полтавская в первый раз сдала кровь на втором курсе Донецкой академии управления незнакомому ребенку, болевшему онкологией. Уже на протяжении четырех лет девушка спасает жизни людей.- В 2017 году, когда выиграла конкурс «Леди Республики», с друзьями участвовала в донорской акции, - рассказывает Оксана. - Тогда кровь сдавали для больных лейкозом детей, которые проходят лечение в отделении детской гематологии Института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака.Через два года девушка одной из первых вступила в ряды Народной Дружины. И сразу же зажгла членов организации идеей безвозмездно сдавать кровь для нуждающихся в ней.- Для истинных доноров неважно, знаешь ты человека или нет, - говорит Оксана Полтавская. - Самое главное успеть помочь, чтобы человек остался жив.Девушка считает, что постоянных доноров необходимо мотивировать.- Хотелось бы, чтобы у людей, которые постоянно сдают кровь, были определенные социальные выплаты, - говорит она.По словам Полтавской, мотивировать также можно льготами на проезд в транспорте и оплату коммунальных услуг.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Глава ДНР наградил жителей за достижения в уходящем годуДенис Пушилин наградил больше 30 человек, а также коллектив Республиканского оператора связи (подробнее)