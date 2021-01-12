В понедельник, 11 января, на один день был открыт гуманитарный коридор на линии разграничения в Донбассе. Работал контрольно-пропускной пункт «Еленовка», к югу от Донецка.По данным министерства по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики КПВВ пересекли 105 человек.- На территорию Республики запущено 14 транспортных средств, 65 человек. На территорию Украины выпущено 10 транспортных средств, 40 человек, - рассказали в МЧС ДНР.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакие документы ДНР и ЛНР собираются признавать на УкраинеДобиться этого можно будет только через судебную процедуру (подробности)