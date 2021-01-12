В министерстве здравоохранения Луганской Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ЛНР, не был выявлен ни у одного жителя.Всего на 09.00 12 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2243.Отмечается, что за сутки выписано пять человек.Полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на Covid-19 1845 человек. С начала пандемии медики Республики зарегистрировали 195 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.Лечение продолжает 398 пациентов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Донецке для спасения тяжелобольных коронавирусом будут переливать плазму крови вылечившихся от негоГлавный врач Республиканского центра крови Николай Нестеров дал «Комсомольской правде» интервью (подробности)