В Республиканском центре крови всех доноров начали проверять на наличие антител к COVID-19. Таковы могут быть у переболевших коронавирусом, и если их количество достаточно для использования в лечебных целях, то такую плазму заготавливают отдельно, чтобы в дальнейшем переливать тяжелобольным коронавирусом. Так передается защитный иммунитет человека, уже переболевшего ковидом. Об этом и другом в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказал главный врач Республиканского центра крови Николай Нестеров.- Николай Анатольевич, когда начнете переливать спасительную плазму?- Пока ее накапливаем, ждем инструкций по переливанию. Замороженной она может храниться при температуре минус 37-40 градусов три года.- Насколько этот метод новый?- Этот метод называется иммунотерапией. Донорскую плазму крови с антителами к COVID-19 успешно переливают в Российской Федерации. Доказано, что защитный иммунитет человека, выздоровевшего от коронавируса, передается с его плазмой.КРОВЬ ВЫДАЮТ КРУГЛОСУТОЧНО- Достаточно ли крови в Республике?- Да, мы обеспечиваем потребности учреждений здравоохранения. Центр крови работает в обычном режиме. В случае чрезвычайной ситуации, аварии, когда экстренно требуется переливание, наш специальный отдел (экспедиция) выдает кровь и препараты в любое время суток. Кровь заготавливаем с запасом. Она может быть перелита пациентам в течение 21 дня. Если за это время кровь не использовали, то ее не уничтожают, а пускают на производство лечебных средств. В этом заключается уникальность нашего центра. В России и Украине препараты крови производят не станции переливания, а заводы биопрепаратов.- Кто чаще заказывает препараты крови?- Гематологические отделения. К примеру, отделение детской гематологии Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии. Переливание компонентов крови - основа лечения маленьких пациентов с лейкозом.- Существует ли запас крови на случай чрезвычайной ситуации?- Да. Мы всегда поддерживаем неснижаемый запас компонентов и препаратов крови для ста пострадавших. Все учреждения службы крови Республики относятся к медицине катастроф и являются стратегическими.НАТОЩАК ПРИХОДИТЬ НЕ НАДО- Николай Анатольевич, достаточно ли доноров?- Доноры всегда нужны.- Кто может сдавать кровь?- Практически любой здоровый житель, если он старше 18 лет и весом больше 50 килограммов. Потенциальным донорам при себе нужно иметь паспорт. Их осматривают специалисты. Всем делают анализы на гепатит, сифилис и ВИЧ-инфекцию. Всю заготовленную кровь (до последней капли!) проверяем на современных тест-системах.Натощак приходить не надо. Донор должен соблюдать постную диету. Вечером накануне сдачи крови после 19.00 и утром нужно есть только нежирную пищу, а пить побольше жидкости, кроме алкогольных и молочных напитков. Донор должен быть отдохнувшим; нельзя приходить после ночной смены или просто бессонной ночи. Через два месяца после сдачи крови донор восстанавливается и может снова прийти на станцию переливания. В течение года можно сдавать кровь до пяти раз без вреда для здоровья.- Какие противопоказания к донорству?- Из запретов - ВИЧ-инфекции, гепатиты (желтуха), онкологические, психические, нарушение слуха, язвенная болезнь желудка, кожные и заболевания крови, а также недуги почек и сердечно-сосудистой системы (например, II и III стадии гипертонической болезни).Человек отстраняется от донорства на какое-то время после хирургической операции и родов на год, после вирусной инфекции - на месяц после выздоровления, после приема антибиотиков, анальгетиков - не меньше чем на 2-3 недели после окончания лечения.У ДОНОРОВ БУДУТ ЛЬГОТЫ- Получают ли доноры деньги за свою кровь?- В центре крови перед кроводачей доноры завтракают печеньем со сладким чаем, а после - получают денежную компенсацию обеда в размере 149 рублей. Им выдадут справку на работу на два дня отдыха по среднему заработку (первый - в день кроводачи, второй - день по выбору донора).- Есть ли льготы?- Почетным донорам будут ежегодно выплачивать денежную компенсацию. Ее размер и порядок выплаты сейчас разрабатывает Правительство.- Какие существуют проблемы у Республиканского центра крови?- У 80 процентов оборудования для производства препаратов крови высокая степень износа. Поддерживают его в рабочем состоянии наши работники, длительное время на нем работающие. Это не сказывается на качестве выпускаемой центром крови продукции. У нас новое современное оборудование в СПИД и ПЦР-лабораториях благодаря гуманитарной помощи Российской Федерации.СПРАВКА «КП»Служба крови в Донецкой Народной Республике представлена Центром крови в Донецке, а также станциями переливания в Горловке, Макеевке и Енакиево. Горловская станция, как и Республиканский центр крови, кроме заготовки компонентов крови и плазмы, выпускает препараты.Сейчас в ДНР около 5 тысяч Почетных доноров ДНР, Украины и СССР. Почетными донорами могут стать те, кто 40 раз безвозмездно сдал кровь или ее компоненты.ПУНКТЫ СДАЧИ КРОВИДонецк, улица Розы Люксембург, 61. Тел.: (062) 305-25-02Горловка, улица Гагарина, 29а. Тел.: (06242) 4-25-80Макеевка, улица Ферганская, 12. Тел.: (06232) 857-99Енакиево, улица Гагарина, 2а. Тел.: (06252) 9-03-00ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Леди ДНР Оксана Полтавская: Доноров нужно поощрять и поддерживатьДевушка безвозмездно сдала кровь уже больше десяти раз (подробнее)