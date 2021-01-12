Создатель бригады «Восток» и экс-министр государственной безопасности Александр Ходаковский высказал свое мнение относительно того, как ситуация и беспорядки в Америке могут отразиться на положении в Донбассе.- Нет ничего удивительного в том, что сейчас так много внимания приковано к Америке, - заметил он. - Зримая часть «айсберга» вызывает удовлетворение у тех, кто уповает на легкую развязку мирового узла: вот сейчас этот колосс на глиняных ногах рухнет - и исчезнут все горести и печали. Особенно отрадно читать, как американцы начинают скупать патроны - это усиливает градус зрительской наивности.Создатель бригады «Восток» не лелеет надежд, что напряженность внутри Америки не замедлит сказаться в Донбассе.- Моя позиция неизменна: чем больше напряженность внутри Америки - тем выше вероятность «сублимации» проблемы вовне. В этом характерная черта политиков, к кругу которых относится Байден - создавать активность на внешнем контуре, чтобы переключить внимание общества и мобилизовать его принудительным патриотизмом. Россия меньшая проблема, чем Китай, но Китай более трудная добыча - вывод напрашивается сам. А где проще всего нанести удар?Кроме того, Александр Сергеевич подчеркнул, что в ДНР так и не получили подтверждения тому, что ротация на фронте произошла: смена украинских военных зашла, но прежние не вышли. Выводы напрашиваются сами собой.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНачни утро с «Комсомолкой»: Интересные истории доставят вам прямо в домНа любимую газету можно подписаться в любом отделении «Почты Донбасса» (подробнее)