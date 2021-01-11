Трое бойцов 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ подорвались на украинской мине, когда занимались оборудованием новой позиции вблизи участка разведения сил и средств у Золотого.Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий рассказал, что командир 1-го батальона Самойленко нарушил приказ командира бригады подполковника Павла Федосенко о запрете передвижения военнослужащих вблизи линии разграничения. Комбат поставил солдатам подготовить новую позицию на переднем крае. Те отправились к лесополосе для заготовки бревен для укреплений.- И там наткнулись на противопехотную мину ПОМ-2, которую раньше установили их сослуживцы. Все трое получили тяжелые осколочные ранения, - отметил Осадчий.Пострадавших отвезли в северодонецкий госпиталь. А командира 92-й бригады вызвали в штаб оперативно-тактической группировки «Север» для разбирательства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Херсонский сценарий»: В Донбассе украинские военные готовят диверсии на объектах жизнеобеспеченияУкраина задействовала диверсантов, которые в 2015 году подорвали опоры линии электропередачи в Херсонской области, в результате чего было прекращено электроснабжение Республики Крым (подробнее)