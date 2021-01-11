Сегодня, 11 января, в отделе записи актов гражданского состояния (ЗАГС) Министерства юстиции ДНР рассказали, что в 2020 году было составлено 8 678 записей актов о рождении. В Республике родилось 4 533 мальчика и 4 145 девочек.В Минюсте отметили, что наиболее популярными именами среди детей были: Максим, Александр, Артем, Никита, Иван, Михаил, Даниил, Дмитрий, София, Анастасия, Мария, Анна, Вероника, Дарья, Полина, Милана, Виктория.Также в прошлом году в ДНР оформила брак 4 121 супружеская пара.Кроме того, отделы ЗАГС активно выдавали повторные свидетельства: 73 925 – о рождении, 24 582 – о браке, 1 140 – о перемене имени. Именно за этими документами выстраивались очереди – ведь дончане оформляли паспорта РФ И ДНР.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНачни утро с «Комсомолкой»: Интересные истории доставят вам прямо в домНа любимую газету можно подписаться в любом отделении «Почты Донбасса» (подробнее)