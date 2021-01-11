Министерство здравоохранения Украины 11 января увеличил в два раза список стран «красной зоны». Россия тоже оказалась в нем. И теперь все люди, в том числе жители ДНР и ЛНР, не могут свободно въехать из РФ на территорию незалежной.Они обязаны пройти 14-дневную самоизоляцию с применением мобильного приложения «Дій вдома» («Действуй дома»). Или же в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины с готовыми результатами тестирования, сделанного (на территории России, но не ДНР) не позднее, чем за 48 часов до момента пересечения границы. Изоляцию в последнем случае можно прекратить досрочно только после получения отрицательного ПЦР-теста, сданного уже на Украине.Нововведение значительно затруднит поездки жителей ДНР на Украину. Путь через Россию оставался для них единственно возможным. Ведь КПВВ на линии разграничения фактически закрыты – за исключением пункта пропуска «Станица Луганская».Тем временем, Кабинет министров Украины отменил самоизоляцию для людей, которые въезжают из неподконтрольных территорий через КПВВ. Но для этого все равно нужно на самом пункте пропуска пройти тестирование методом ПЦР и экспресс-тестом на определение антигена коронавируса. Последний вариант более удобен – результат становится известным сразу. Да только пока границы закрыты, никто из жителей ДНР нововведением не воспользуется.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Просто украли стаж!» Пенсионеры возмущаются, как им на Украине пересчитали выплатыС 1 января в незалежной повысили пенсии для тех, кому исполнилось 65 лет (подробнее)