С 1 января представительница Швеции на год стала председателем в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). И свой первый зарубежный визит в новом качестве министр иностранных дел Швеции Анн Линде совершит на Украину уже в январе.Анн Линде заявила, что ОБСЕ будет поддерживать работу Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы по Донбассу (ТКГ). Не исключено, что новый председатель ОБСЕ приедет и в Донбасс. Она в марте прошлого года уже посещала прифронтовые территории. В частности, побывала на отремонтированном мосту в Станице Луганской.Вполне вероятно, что в случае приезда главы ОБСЕ украинские военные могут устроить провокации против защитников республик. Наверное не случайно в пресс-службе украинской делегации в ТКГ уже заявили, что Анн Линде сможет «увидеть воочию последствия продолжающейся вооруженной агрессии».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолковник в отставке Евгений Сергеев: «Когда в 77 лет я пошел записываться в ополчение ДНР, на меня бегали смотреть, как на музейный экспонат»Евгений Никитович создал три музея в Донбассе и в 84 года читает лекции студентам о военном деле (подробнее)