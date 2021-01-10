Евгений Сергеев более 20 лет служил в Советской Армии, создал три музея в Донбассе, чтобы сохранить память о той, страшной, войне, а когда новая война пришла к нему домой, уволился из Донбасской национальной академии строительства, где проработал 30 лет, и в возрасте 77 лет пошел записываться в ополчение. Пошли с ним в ополчение и жена Евгения, и оба сына – потомственных военных.Музей в неотапливаемом зданииНа встречу с настоящим полковником меня приглашают в Донецкий колледж строительства и архитектуры. Сюда 84-летнего Евгения Никитовича приглашают на уроки военного дела, рассказать вчерашним школьникам, как ориентироваться по картам, что такое компас, как определять стороны света. И удивительное дело, ученики, вооруженные гаджетами с навигаторами, которые легко определяют геолокацию, количество шагов и прочее, слушают Евгения Никитовича с интересом.- Уважаемый, а вы почему в окно смотрите, а не в карту? - Евгений Никитович почтительно обращается к одному из студентов. – Вдруг заблудитесь когда-нибудь в лесу, телефон – не вечный, может разрядиться, а знания всегда в вашей голове будут.Для меня, как гуманитария, все эти линейные масштабы, магнитные склонения и осевые меридианы – темный лес, а потому я радуюсь звонку с урока не меньше будущих строителей.Вместе с Евгением Никитовичем мы направляемся в музей, который он создал при колледже. Идти приходится по холодному переходу и, к моему удивлению, мы оказываемся в совершенно неотапливаемом крыле колледжа, где и находится музей. До войны тут размещалось немало арендаторов, сейчас их нет, а значит нет средств на отопление здания. Здесь даже холоднее, чем на улице, я надеваю шапку и варежки, слушаю внимательно своего экскурсовода, а внутри все кричит от бессилия.Все экспонаты собирал самЭто мы так прививаем любовь детям к своим корням, это мы так хотим, чтобы они знали истинную историю, а не ту, что сейчас преподают детишкам на Украине? Да, что там на Украине! В оставленном нами Донбассе, в 15 минутах езды от Донецка, школьникам внушают, что Бандера - герой, а Россия – оккупант и вершитель геноцида. И внушают вполне успешно. А знаете почему? Потому что серьезного противостояния в информационном сражении нет. Потому что вот в таких музеях нужно проводить уроки истории, детвора должна там бывать в свободное время, общаясь с такими, как Евгений Сергеев, впитывать их рассказы. А у нас музей стоит без отопления который год.Есть тут чему удивиться: тачанка, пулемет Максим, прототип автомата фирмы \\"Walther\\" штурмовая винтовка, которая выпускалась в единичных экземплярах, и немецкий противотанковый снаряд, деньги, которые ходили в Донбассе в период оккупации, стеклянные фляги (я и не знала о существовании подобных) и сотни других экспонатов. О каждом из них Евгений Никитович может рассказать подробно - что как стреляет, для чего применялось, к тому же, все экспонаты не под стеклом, можно и в руках подержать.- Здесь я и стенды мастерил, и карты рисовал, иногда помогали студенты –заочники, но в основном – все сам, - рассказывает Евгений Никитович. – Начинается экспозиция историей РККА, затем представлены экспонаты периода Великой Отечественной войны и завершается - историей нашей войны в Донбассе.Сам музей – полностью частная коллекция, плод кропотливого труда одного человека, что-то – дарили, что-то приобретал на собственную пенсию. И этот музей не единственный в жизни Сергеева. До этого он создал филиал в музее ДонНАСА, где работал преподавателем. Посвятил его юбилею Победы и проводил там занятия со студентами. Внес весомую лепту при создании Донецкого музея Великой Отечественной войны. Я была в этом музее, который является филиалом Донецкого краеведческого и скажу, что это уровень, который потрясает. Там не только богатейшая коллекция экспонатов, там воссозданы целые сцены из военного времени: партизаны у мерцающего костра варят кашу в котелке, фашистские листовки летят на Сталино, медсестра в госпитале ухаживает за тяжелораненым, шурф шахты, куда сбрасывали мирных жителей фашисты. Когда стоишь на его краю, сложно остаться равнодушным к своей истории, ты понимаешь, что она здесь, она живая и ты – ее часть.Ополченцев приходилось учить с ноляВ 2014 году Евгений Никитович не смог остаться в стороне от событий в Донбассе. Пошел записываться в ополчение. За что тут же попал в списки «Миротворца».- Я, когда пришел записываться в ополчение, на меня бегали смотреть, будто я музейный экспонат, - смеется Евгений Никитович, у которого был позывной «Артем». - А я посчитал, что мои знания и опыт не будут лишними для Республики. Я ведь специалист в области минно-взрывных заграждений, за спиной – Тюменское военное инженерное училище, затем – Московская краснознаменная академия имени Куйбышева. Моей задачей было создание с ноля инженерного подразделения в ДНР. Сначала это были семь человек, затем – 10 и вскоре я обучал роту. Поражала тотальная безграмотность ребят в вопросах механики, физики. Приходилось непросто, но ничего - от теории мы переходили к практике и принцип работы оружия усваивался буквально в полевых условиях. Вот как раз для экспозиции о войне в Донбассе лично привозил трофеи с передовой, часто с разминирования. Есть тут и хвостовик «Смерча» и детали двигателя «Точки У», летевших со стороны Украины на мирные города Донбасса. Однажды даже была обнаружена немецкая авиабомба, она была агитационная – внутри еще сохранились листовки, призывающие дончан сдаться Гитлеру.Мечтает получить паспорт ДНРЕвгений Никитович хорошо помнит ту войну: как наши в 41-ом отступали, как советские солдаты шли по раскисшей осенней грязи в валенках, а жители несли им свою обувь, как пришли в деревню первые немцы, потом, как гнали их взашей, как был взорван немецкий бронепоезд, а самое главное – какое народное гулянье было в День Победы. Говорит, запах той весны и сейчас помнит.Верит он в победу и в нашей войне.- Нельзя было оставлять Донбасс, конечно, - уверен полковник. – И пора нам пристать уже к одному берегу. Верю, что это будет Россия. Пора уже. Еще мечтаю получить паспорт ДНР. У меня потеряно свидетельство о рождении. Сейчас пытаюсь его восстановить. А я родом из Артемовска, где сейчас Украина и куда я невыездной. Что ж я помру без гражданства Республики, за которую воевал? Не хочется в это верить. А трясти своими заслугами и что-то требовать мне офицерская честь не позволяет.Накануне нового года полковник Сергеев получил Георгиевский крест IV степени, крест народного ополчения «За веру, Отечество и Новороссию» и, надо же было такому случиться, в этот же день из Артемовска пришло его свидетельство о рождении. Теперь одна мечта Евгения Никитовича скоро сбудется – он сможет получить гражданство ДНР. А там, глядишь, и Победа не за горами.Читайте такжеВ Донецке на Александровском водоеме два рыбака провалились под ледИх спасли сотрудники МЧС, которые по счастливой случайности оказались рядом (подробнее)