Двое мужчин провалились под лед на водоеме Александровском, что в прифронтовом Петровском районе Донецка. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.- Рыбаки провалились под лед на расстоянии 30 метров от берега. Спасатели находились вблизи от места происшествия в свободное от несения службы время. Когда они увидели тонущих, поспешили на помощь, подплыли к мужчинам и вытащили их на берег. После этого пострадавших передали сотрудникам «Скорой помощи». Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей МЧС, происшествие не привело к трагическим последствиям, - рассказали в спасательном ведомстве.Отметим, что рыбаков спасли сотрудники шестой пожарно-спасательной части МЧС ДНР. Спасатели настоятельно просят жителей не выходить на непрочный лед.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Херсонский сценарий»: В Донбассе украинские военные готовят диверсии на объектах жизнеобеспеченияУкраина задействовала диверсантов, которые в 2015 году подорвали опоры линии электропередачи в Херсонской области, в результате чего было прекращено электроснабжение Республики Крым (подробнее)