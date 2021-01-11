Весьма «продуктивно» прошла стажировка в одном из кафе Горловки у 24-летнего горожанина. Он умудрился обокрасть посетительницу и само увеселительное заведение.В пресс-службе Горловского ГУ МВД рассказали, что молодой человек попросил у посетительницы кафе мобильный телефон, якобы чтобы позвонить. А потом исчез. Стоимость мобилки потерпевшая оценила в 8 тысяч рублей.- А через несколько дней злоумышленник воспользовался отсутствием сотрудников кафе и украл более 18 тысяч рублей из сейфа в подсобном помещении заведения, - сообщил оперуполномоченный угрозыска Центрально-Городского райотдела полиции Евгений Пеньков.Стажера задержали полицейские. Ему светит лишение свободы на срок до 5 лет за мошенничество и кражу, совершенную с незаконным проникновением в помещение и причинением значительного ущерба.На тот же срок может сесть в колонию и 41-летний дончанин, который ночью проник в супермаркет в Пролетарском районе Донецка. Мужчину задержал наряд полиции, который прибыл по сигналу «Тревога».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНасколько вырастет зарплата у бюджетников в ДНРОпубликовано постановление Правительства Республики (подробнее)