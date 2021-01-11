В воскресенье. 10 января, на водоеме поселка Ясиновка в Кировском районе Макеевки погиб рыбак. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.- Водолазы обследовали дно водоема, обнаружили и извлекли на берег тело 58-летнего мужчины, - говорится в сообщении.А за день до этого спасатели извлекли из воды в этом же поселке тело 47-летнего горожанина. Трагедия случилась на водоеме «Широкий» по улице Совхозной.Также в субботу погиб на водоеме «Енакиевское море» в енакиевском поселке Софиевка 69-летний местный житель.В спасательном ведомстве еще раз напомнили об опасности ловли рыбы на тонком льду.Кстати, накануне спасатели вытащили из воды двоих мужчин, которые провалились под лед на Александровском водоеме, что в прифронтовом Петровском районе Донецка.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Донецке на Александровском водоеме два рыбака провалились под ледИх спасли сотрудники МЧС, которые по счастливой случайности оказались рядом (подробнее)