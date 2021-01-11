В ЛНР за минувшие сутки трое жителей умерли от COVID-19. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.- Всего зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2243. За последние сутки – 12. Выписано полностью выздоровевших в общей сложности 1839 человек. Из них за сутки - 12, - говорится в сообщении.В то же время за минувший день трое жителей умерли от COVID-19. Всего в Республике за время пандемии от опасной инфекции погибли 194 человека.Тем временем, в ЛНР запретили проведение развлекательных мероприятий в закрытых помещениях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Донецке для спасения тяжелобольных коронавирусом будут переливать плазму крови вылечившихся от негоГлавный врач Республиканского центра крови Николай Нестеров дал «Комсомольской правде» интервью (подробнее)