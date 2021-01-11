За прошедшие сутки украинские военные один раз нарушили режим прекращения огня на линии разграничения с ДНР. Под огнем боевиков из 28-й отдельной механизированной бригады оказался поселок Старомихайловка на западе Донецка.- На донецком направлении из АГС было выпущено 14 гранат, применялось стрелковое оружие, - сегодня сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Лишь по счастливой случайности никто из мирных жителей и защитников ДНР не пострадал. Не зафиксировано и повреждений гражданской инфраструктуры.Тем временем, киевские силовики два раза за сутки нарушили «режим тишины» на границе с ЛНР. Обстрелам подвергся район села Калиновка. Огонь велся из 82-мм миномета, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и автоматического станкового гранатомета АГС-17.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВыпустили 15 снарядов: ВСУ открыли огонь по ЛНРКиевские силовики обстреляли район села Калиновка (подробнее)