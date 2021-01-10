Впервые за длительное время боевики вооруженных сил Украины нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике. Под обстрелом оказался район села Калиновка. Об этом сообщила пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР.— Боевики 59-й бригады ВСУ с позиций вблизи населенного пункта Луганское из РПГ (ручной противотанковый гранатомет) и АГС (автоматический гранатомет станковый) обстреляли район населенного пункта Калиновка, выпустив 15 снарядов, — говорится в сообщении.Уточняется, что обстрел велся с позиций ВСУ в районе населенного Светлодарск. В Народной милиции не исключают, что данный обстрел был связан с приездом туда журналистов для съемки постановочных видеороликов.На данный момент в оборонном ведомстве проверяют информацию о возможных потерях и разрушениях инфраструктуры.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ НМ ДНР заявили об обстрелах со стороны УкраиныОбстрелам подверглись населенные пункты на мариупольском направлении (подробнее)