За прошедшие сутки ВСУ дважды открывали огонь по населенным пунктам Республики, а именно Ленинское и Коминтерново. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.— По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение: Мариупольское направление: РПГ/СПГ – 1 раз (3 гранаты); стрелковое оружие – 1 раз, — говорится в сообщении.Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчетный период не зафиксировано. Однако наблюдатели из СЦКК выявили один факт нарушения украинской стороной дополнительных мер контроля перемирия. В районе Авдеевке произошел взрыв. В представительстве утверждают, что он произошел во время проведения боевиками ВСУ инженерных работ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСоветы эксперта: Что делать в пасмурную погоду в Донецке людям с метеозависимостьюГлавное - следить за давлением и настроением (подробнее)