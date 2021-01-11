С 4 января сидят без воды 38 тысяч жителей подконтрольного Киеву Дзержинска (на Украине переименован в Торецк) и поселков Железное, Южное, Северное и Щербиновка - из-за порывов магистрального водовода «Горловка–Дзержинск» диаметром 900 мм.Сегодня, 11 января, специалисты компании «Вода Донбасса» продолжат ремонтные работы на водоводе в так называемой серой зоне на линии разграничения рядом с поселком Южное. Накануне там обнаружили четыре места порывов. Работать разрешено только в светлое время суток в сопровождении представителей СММ ОБСЕ.Напомним, что именно в районе поселка Южное украинские войска еще осенью окопались под самым водоводом. Представители ДНР неоднократно предупреждали украинскую сторону в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) о возможных последствиях этих действий для снабжения водой региона. Но Киев проигнорировал все призывы к соблюдению договоренностей о запрете оборудования позиций.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Херсонский сценарий»: В Донбассе украинские военные готовят диверсии на объектах жизнеобеспеченияУкраина задействовала диверсантов, которые в 2015 году подорвали опоры линии электропередачи в Херсонской области, в результате чего было прекращено электроснабжение Республики Крым (подробнее)