Сегодня, 11 января, возобновится пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. Он будет открыт с 9.00 до 16.30 по московскому времени.В Межведомственном оперативном штабе по предупреждению коронавируса сообщили, что для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение оперативного штаба.Жители, которые едут в ДНР, заполняют бланк-согласие на направление в больницу для обследования на COVID-19. Или по желанию прямо на КПВВ проходят платное тестирование. Его стоимость 1750 рублей. Если результат отрицательный, то человек подписывает согласие на самоизоляцию в домашних условиях. В случае положительного результата въезжающего направят в больничный стационар для дальнейшего обследования.Напомним, что сейчас в ДНР на линии разграничения работает только один пункт пересечения «Еленовка» – «Новотроицкое». По нему людей пропускают два раза в неделю – в понедельник и пятницу. В минувшую пятницу КПВВ в обе стороны пересекли всего 76 человек и 20 автомобилей.Тем временем, сотни жителей Республики ежедневно едут на Украину и назад через Россию.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУкраинский социальный министр обманула жителей ЛНР, когда пообещала оформлять пенсии прямо на КПППравозащитники раскритиковали заявление Марины Лазебной (подробнее)