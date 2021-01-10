Об этом сообщает Народная милиция ЛНРБоевики ВСУ установили устройства с дистанционными взрывателями и две единицы бронетехники у Золотого, в зоне ответственности 92-й бригады. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.Уточняется, что боевики укрепили свои позиции из-за приезда в подразделение журналистов с украинских телеканалов ICTV и «1+1».—Для обеспечения постановочных кадров обстрелов силами инженерной группы в составе двух человек пропагандисты осуществили установку взрывных устройств с дистанционными взрывателями в зоне разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое, — говорится в сообщении.После отснятые материалы в районе Золотого планируется показать в качестве доказательств того, Народная милиция ЛНР якобы нарушает режим прекращения огня.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВыпустили 15 снарядов: ВСУ открыли огонь по ЛНРКиевские силовики обстреляли район села Калиновка (подробнее)