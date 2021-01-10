Погода в Донецке 11 января будет пасмурной. С самого утра небо будет затянуто густыми облаками, так что солнце будет редко показываться. Осадков при этом не предвидится.Температура воздуха в этот день будет колебаться от -4 до -1 градусов. Ветер умеренный, дуть будет преимущественно в северном направлении. Скорость воздушных потоков будет составлять 2 – 4 метров в секунду.Народный прогноз погоды. 11 января церковь чтит память 14 тысяч Вифлеемских младенцев. Для предсказания погоды наши предки в этот день следили за ветром и облаками. Если ветер дул с севера, а небо при этом было безоблачным, то следовало ожидать мороза, и наоборот.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСоздатель «Ополченочки» Роман Разум: Очень скоро свет увидит фильмКартина находится на стадии доработки (подробнее)