Долгожданный фильм о войне и женском танковом батальоне в Донбассе под названием «Ополченочка» очень скоро выйдет в свет. Об этом заявил создатель картины, руководитель ансамбля Народной милиции ЛНР Роман Разум.— Многие очень переживают и ждут когда можно будет посмотреть фильм «Ополченочка». Ситуация решается каждый день… Сложно объяснять всем, как дорого нам обошлась эта работа не только финансово, но и в первую очередь здоровьем, нервами и потерей близких людей, участвующих в проекте. Очень скоро свет увидит фильм. Очень скоро! — пообещал Роман Разум.По его словам, картина все еще находится на стадии доработки, вносятся «последние штрихи» по озвучке и покраске.Тем временем Роман Разум делится яркими фрагментами из кинофильма и душевными «бэкстейджами» с его съемок на своих страницах в социальных сетях.Читайте также«Комсомолка» выяснила как связаны песня «Он вчера не вернулся из боя» и новогодние поздравленияТак получилось, что случайно удалось увидеть и узнать, что сослуживцы не забывают своих погибших друзей. Своего рода получились военные Деды Морозы и Снегурка ДНР. Но очень серьезные деды (подробнее)