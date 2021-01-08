«Друг, оставь покурить, а в ответ тишина – он вчера не вернулся из боя» - душевная песня Высоцкого, которую слышали все. Рассказанная стихами и музыкой история о гибели товарища щемит сердце, заставляет задуматься. А что дальше? Как тот, кто выжил, живет без друга? А если погиб не один твой друг?Во время новогодних и рождественских праздников как обычно в это время много звонков – мы хотим поздравить детей Донбасса, посоветуй, кому нужна помощь? Это время рекорд по исполнению детских желаний – акции, где любой желающий может стать волшебником и исполнить заветное желание любого ребенка. И «Комсомолка» регулярно устраивает такие акции и благодаря добрым людям из Республик, России, Украины, Белоруссии, дальнего зарубежья – да всего земного шара! Везде есть добрые волшебники, которые неравнодушно относятся к детям Донбасса.Как связаны песня Высоцкого и Новогодние чудеса? Как оказалось, напрямую. По роду деятельности была на многих на многих новогодних мероприятиях. И организовывали и участвовали, и просто наблюдали. Но в этом году была на очень теплом и добром мероприятии. Это и мероприятием-то не назовешь. Новый год и погибшие друзья. Приехал из Москвы служивший у нас доброволец Дмитрий позывной Узбек, нашел своего друга Николая позывной Вампир, который также служил с 2014 года и уволился пару месяцев назад. Николай и мой друг тоже, только поэтому я узнала об этой затее. Чтобы об этом написать пришлось долго их уговаривать.- Да не о чем писать. Это не утренник и деда Мороза не будет. Непонятно какое это событие. Точно не из приятных. А сейчас праздник. Не порти людям настроение, не пиши.Но все-таки уговорила, убедила. Вот что удалось узнать. Добровольцы из России, которые добровольно приехали помочь Донбассу, после установления непонятно чего, именуемого в Донбассе «перемирием», вернулись домой. Но война всегда меняет людей, а воевавших тем более. По возвращению, добровольцам из России, необходимо было поддерживать отношения и с оставшимися на Донбассе, и с вернувшимися в Россию. Бывшие бойцы батальона \\"Сомали\\" стали членами организаций - «Боевое братство», «Ассоциация сотрудников силовых структур», Евгений позывной Михай, Юрий позывной Ансим, Вячеслав позывной Макс, Дмитрий позывной Узбек, Николай позывной Вампир, которые и решили поздравить семьи своих погибших друзей. Сбросились, и отправили гонца, того самого Диму, позывной Узбек. День ушел на покупку и формирование подарков. Еще день на проверку адресов родных погибших. С адресами помогла помощник замполита Наталья Кучеренко, которая и до сих пор служит в Сомали.Сверили адреса проложили маршрут и поехали.Бондарь Василий Анатольевич позывной ХохолПервые в списке семья Бондаря Василия Анатольевича, позывной Хохол. Василий погиб 28 мая 2018 года в поселке Зайцево. Остались жена Анна и трое сыновей. Старший – Миша, Виталик – средний, Юлиан – младший, ему всего четыре года. Живут рядом с частью.Вся семья Василия приехала защищать Донбасс в 2014 году из Винницы. Мы заехали, дома были только старший сын и Анна. Ребята вручили две коробки подарков, буркнули «С наступающим. Василия помним. Счастья и мира». Развернулись и пошли к машине. Ну и мы поздравили и за ними.- Аня до сих пор у нас служит, они и защищали нас вместе, - сообщает Наташа, пока мы спускаемся.Я рада, что Наташа с нами, иначе мне бы вообще ничего не рассказали. Не потому что женщины болтливее, вовсе нет. Просто для мужчин есть только факт – друг погиб, осталась семья. Все. Остальное не имеет значения. Эмоции отошли, слезы отлились. С гибелью смирились.Пока ехали эти двое о своих погибших друзьях говорили в настоящем времени.Сидоров Антон Владимирович позывной КонсулСледующее поздравление в Калининском районе. Семья погибшего Сидорова Антона Владимировича, позывной Консул. У Антона осталась одна мама.- Я считаю, что это самое страшное горе. Была у тебя жена, дети – остались живы. Дети растут, вдове есть чем заняться. А матери – нет. Не дай бог это единственный ребенок был!, - рассуждает за рулем Дима.В этот раз именно тот случай. Семья – мама и сын. Они вместе пошли защищать Донбасс. Антон погиб 31 января 2017 года на Авдеевской промзоне.- Вся часть знала, что Антон погиб. Одна мама не знала. И вот мы стоим все на построении, все знают, что Антон погиб. Не знают как сообщить маме. Знали с утра. А ей только в четыре вечера сказали. Никто сказать не решался, - вспоминает Наталья.Мы поднимаемся на четвертый этаж хрущевки. Дверь открывает худенькая невысокая женщина. Зовут Марина. Сын Антон был гораздо больше мамы. Тем не менее, даже хрупкие маленькие мамы могут воспитать героя. И воевать, служить родному Донбассу тоже могут.Марина также приняла подарок, ее поздравили сослуживцы ее и сына, перекинулись парой фраз и поехали дальше.- Нет Гиви и нет Антона. Он всегда у него за спиной стоял, друг его - вспомнил то время Дима.Новиков Андрей Владимирович позывной ГномСледующие у нас семья Новикова Андрея Владимировича – командир инженерно-саперного взвода. Позывной Гном. Андрей погиб 10 мая 2017 года в Авдеевской промзоне.Остались жена Наташа и дочь София. Семья живет на Текстильщике в гостинке. Крохотные комната и кухня. Вдова Андрея встретила коллег мужа серьезным лицом. Заулыбалась, когда увидела знакомую Наталью.Вдова Андрея всю жизнь работала на ДМЗ. Недавно пришлось уволиться – на заводе четвертый месяц не платят зарплату. Совсем без денег не прожить и одной, а если в семье есть ученица девятого класса, тем более. Нужен хоть какой-то заработок. Когда все-таки поняла, что зарплату придется ждать еще долго, Наталья уволилась и пошла на рынок торговать. Обстановка в квартире очень скромная.Гулаков Виктор Николаевич позывной МакейДальше едем в Макеевку. Там живет семья Гулакова Виктора Николаевича, позывной Макей. Он начал воевать вместе с Гиви. Их было трое - Макей, Консул (к нему мы заехали ко второму) и Гиви. Макей и Консул погибли в один день – 31 января 2017 года в промзоне Авдеевки.Когда Гиви узнал, что друзья погибли – чуть не потерял сознание. Михаил Толстых погиб на девятый день после смерти своих друзей.У Виктора осталась семья мама Татьяна Петровна, отец Николай и сестра Лена с маленьким сыном Пашей. Мама очень энергичная. Дом, верней, квартира, в которой жил Виктор, обычная хрущевка на окраине Макеевки. Сестра и папа на работе, племянник в садике, мама отпросилась, чтобы встретить ребят. Пока мама разговаривает с сослуживцами сына, мы проходим в комнату.В комнате елка, все стены в дождике, игрушках, снежинках. А еще в шкафу, на столе, на стенах – везде развешены или стоят портреты Гиви и Виктора.Этим родителям «повезло» - у них двое детей, и теперь еще и внук! Ребята вручают коробки.- Я помню, что надо было что-то рассортировать, работы на всю ночь. Я сижу и реву – устала, тяжелый день был. Тут Макей заходит, говорит – «не реви. Сейчас все сделаем быстро и пойдем спать». А сам только с промки приехал. НО все равно помог, - рассказала Наташа.Быстро перекинулись новостями, спешим.\\"Бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они\\"Пока едем к другому адресу, проезжаем места, где были сражения. Ну и конечно «бойцы вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они».Как по мне – все думают, что этой женщине – повезло. У нее двое детей. И внук. Ехали молча, скорей всего думали об одном и том же. Дима вслух озвучил:- В четырнадцатом приезжали ребята молодые. Я их спрашиваю – ты зачем сюда пришел? У тебя семья, дети есть? «Нет». Раз детей нет – вернись, родите, а потом приходи. А они воевать пришли. Они же думают, это как в компьютере.- У нас служил парень, приехал аж из Свердловска. Двадцать четыре года. Его убили на промке. Приехал его отец забирать. Я спросила – как он на войну ушел?, - Наташа тоже вспомнила еще одну трагедию, - Отец рассказал, что сын работал в торговле. Вернулся с работы, пошел в свою комнату, что-то там поделал, слышит – хлопнула дверь. Отец думал, что он на дачу поехал. Набираю его, а он говорит «Пап, я скоро буду». Только потом я от друзей узнал, что он на Донбасс уехал».- Все так делали, верней, многие. Потому что не пустили бы родные. Я когда уезжал, тоже сказал, что в Калининград поехал, - вспоминает Дима.Санников Руслан Дмитриевич позывной МарадонаПока разговаривали, подъехали к еще одному дому в Макеевке. Следующий визит в семью Санникова Руслана Дмитриевича, позывной Марадона. Руслан погиб восьмого февраля 2015 года в аэропорту. У Руслана остались сын и мама. Если честно, подъезд в котором живет семья Руслана это единственный подъезд, который больше похож на музей – чистота, красота, картины, все стены красиво оформлены. Дома только сын, двенадцать лет. С детьми непонятно как разговаривать. Просто сказали ему, то у тебя замечательный отец! Все его помнят и уважают.Мама Михаила Толстых позывной Гиви - Нина МихайловнаСледующий визит в Иловайск к родителям Михаила Толстых, Гиви. Мама Михаила Нина Михайловна и отец живут в обычной квартире. Встречают сослуживцев сына приветливо и весело. Всем зашедшим искренне рады. Наташа объясняет, что вот аж четверо к вам.- Наташа, вы можете прямо приезжать к нам. Позвонили и все. Как наши ребята?- Нормально, сидят себе на позицияхНеожиданно Дмитрий знакомит Нину Михайловну со мной- Вот с нами журналист «Комсомолки». Может, хотите что-то сказать?- Да особо нечего. Не забывайте нас, матерей погибших детей. Вот это самое основное, чтобы не забывали нас. Потому то мы потеряли всю нашу надежду.Дима набирает своего друга Женю. Женя не приехал, но очень хотел поговорить с мамой Гиви. Дима передает трубку Нине Михайловне. Сначала улыбчивые приветствования, потом мама слушает, и спустя несколько секунд – слезы в глазах. Что говорил Женя неизвестно. Нина Михайловна прячет слезы, пытается успокоиться. Пытаюсь отвлечь, спрашиваю, как будут встречать новый год?- В этом году есть елка. В прошлом не было. У нас искусственная. Ставим ради внука. Он приходит из садика и первым делом интересуется про елку. Деловой такой уже! Новый Год встречали с дочкой, свахой и моей подругой.Душевно прощаемся и едем дальше.Ильичев Станислав Сергеевич позывной МалекСледующее вручение подарков семье Ильичева Станислав Сергеевич, позывной Малек. Стас из Зугреса. Погиб 28 июня 2015 года на Спартаке. Точней, на РЛС-ке (радио-локационная станция, где была наиболее «горячая» точка) Если бы Стас был жив, то 29 декабря ему бы исполнилось 24 года. Он всего на два года старше моей дочки. Воевать пошел в восемнадцать лет. В Зугресе живет в частном секторе. Мы подъезжаем, выходим. Возле дома несколько ребятишек вернулись со школы. Все удивленно смотрят на нас. Один из мальчишек житель этого дома. Говорит, что дома только он, средний брат и дедушка. Родители на работе. На фасаде дома звезда, где отмечено, что это дом героя ДНР.Стас пошел защищать нас совсем мальчишкой. Родители не смогли удержать. По фото видно, как быстро Стас повзрослел: уходил совсем мальчишкой, а через несколько месяцев на войне уже взрослый юноша с серьезными глазами. Ребята оставили коробки и мы поехали дальше.Дальше маршруты расходятся – мы едем в Шахтерск, а Наташа с приехавшим замполитом едут в Харцызск к маме Клочкова Юрия Александровича позывной Пух, который погиб четвертого октября 2017 года.Лыков Александр Александрович позывной АлиКрайний визит в этот день в Шахтерск, к семье снайпера Александра Лыкова, позывной Али. Это друг Николая, который рассказывает о нем.- До войны Саша работал в Шахтерске в милиции оперативником. С четырнадцатого года был на блок постах здесь, в Шахтерске. Чуть позже пошел в ополчение. Пришел к нам со своим другом Андреем позывной Цыган. Фамилию не помню. Сергей погиб на высоте Дерзкая во время очередного жесткого «перемирия». Когда пыталась прорваться диверсионная группа, которая пыталась пройти через огненный вал. Огненный вал впереди, а сзади прется группа.- Огненный вал – это как?- Огненный вал – это работа артиллерии. Но артподготовка – это одно, а огненный вал – это другое. Огненный вал – это снаряды вперед-вперед-вперед, по нашим позициям. Пока мы прячемся в окопах, и ждем следующего удара, ДРГ идет спокойно пешочком. Пока мы шхеримся, они подходят, считай, вплотную. Сообщают своим, что на месте. Огонь прекращается, мы все так же сидим в окопе ждем очередного, а они просто мочат нас сверху. В общем, был очередной штурм высоты Дерзкая. Штурма у них не получилось, а Саша погиб. Сильно его разорвало. Пока вынесли, пока довезли… не выжил.Уже в сумерках подъезжаем к небольшому частному домику. Встречать ребят выходит молодая женщина – мама Александра Наталья. У Натальи и ее мужа трое детей. Саша был старшим. У него остались жена и дочь. Нас рады видеть. В доме идет ремонт, все заставлено мебелью, пакетами с вещами, книгами в стопках.- Как дела, как вы живете?, - спрашивает Николай после почти родственных приветствий.- Хорошо что вы приехали! Никто не вспомнил кроме вас! Говорят же, что Саша сам виноват, не на войне погиб. Сейчас придет внучка, Сашина дочка из садика – отдам ей угощения из посылки.Как везде нас приглашают выпить чаю, но как везде отказываемся. Уже темно, идет снег, надо добраться до Донецка. Погода ухудшилась, все устали, ехали молча. Где-то подъезжая к Макеевке, Дима сказал:- Такое чувство, что все наши друзья нашими руками поздравили свои семьи. Вот что-то такое чувствуется. Они сразу улыбаться начинали, да?За все время поездки ни военные, ни Наташа так ни разу не сказали о наших защитниках и своих друзьях в прошедшем времени.На следующий день военные Деды Морозы и Снегурка объехали еще шестерых своих друзей и, благодаря которым мы живы и живем в Донбассе почти как в России.