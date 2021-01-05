Для подавляющего большинства жителей встреча Нового Года – это шампанское, куранты, салаты, накрытый красивыми скатертями стол, красивая посуда, но главное – максимум собрать семью, иначе это не праздник. Однако же многие семьи знают, что встречать придется без кого-то из родных. Печально, но что поделать? Работа у них такая. Врачи, спасатели, полиция – да много таких профессий. У нас, в Донбассе, на одну больше. «Есть такая профессия – Родину защищать». И вот здесь на время праздника ни с кем не поменяешься, не попросишь отгул, не «получишь» больничный. Приказ есть приказ. Никаких поблажек. Один знакомый военный из семи новых годов войны встретил дома только один. В этом году Новый Год он снова встретил в окопах.О встрече этого Нового 2021 Года мы и поговорили с ним. Зовут его Владимир.- Владимир, неужели командование не сделало вам исключение? Ну шесть из семи – это перебор. Рекорд войны. Можно же еще один раз дома? Я уж не говорю, чтобы поровну.- Да я даже не говорил ничего командиру. Так получилось, наша очередь, ротация на тридцать первое. Ну и поехали.- А те, кто вернулся, получается, счастливчики.- Нет, их оставили в части, на усиление. Так и не попал никто домой, надо было помочь коллегам в городе.- Как там на югах?- Очень красиво. Зимой Азовское море как Байкал.- Шампанское не разрешили?- Большинство воюет уже давно и знают, что спиртное, даже шампанское, скорее плохо, чем хорошо. Лучше потерпеть. Дома с родственниками еще раз встретить. И потом у нас было пепси и компот.- Что на новогоднем столе в окопе?- Все, что взяли. Я взял холодец и мясной салат. Ну «Оливьешечку» многие взяли. Много нарезки – колбаса разная и сало. Кто-то даже банку икры прихватил.Основное блюдо – рыба на костре. Привез сослуживец. Мы замариновали и на костре приготовили праздничный ужин.Еды было достаточно, до окончания ротации ничего не готовили, доедали. Хватило.- Елочка, или что-то новогоднее было?- Был дождик. Командир сказал, что надо обязательно. Пусть приносит хорошее настроение. И привез. И повесили в блиндаже. Мне все равно, а сослуживцам нравится. Праздничность все-таки создает.- Украина «поздравила» как всегда?- Да, конечно, «поздравили». Огонь открыли по нашему времени в 23.00 и до двух ночи. Я насчитал двадцать выстрелов, потом бросил. Много было. Стреляли из СПГ, много пулеметов и минометы.- Что больше всего запомнилось в этом году на фронте?- Когда ехали домой, командир остановил у магазина и купил шампанское для всех. Такого раньше не было. Вот так поздравил нас.Читайте также:Украина собирается ввести в Донбассе «желтый режим»Украинским силовикам дадут особые полномочия в отношении населения«Желтый» режим предусматривает расширение полномочий силовиков и наложение дополнительных ограничений для населения (подробнее)