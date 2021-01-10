Рядовой из первого батальона 14-й бригады разоблачил схему своего комбата, вымогавшего с подчиненных деньги за отпускные на Новогодние и Рождественские праздники. По его наводке, каждый должен был заплатить по десять тысяч гривен за возможность попасть домой. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ЛНР.— Обратившийся к комбату рядовой Супенко отказался платить за возможность посетить больную мать и решил наказать его, позвонив на горячую линию Министерства обороны, где изложил все известные ему факты, — говорится в сообщении.В подразделение прибыли сотрудники военной службы правопорядка. В ходе разбирательств они выяснили, что комбат официально отпуска подчиненным так и не оформлял. Поскольку после хотел присвоить себе положенные им выплаты за несение службы на передовой.Чтобы исключить таких инцидентов в будущем штаб группировки «Север» отправил специальную комиссию для проверки личного состава в других подразделениях.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВСУ впервые за долгое время нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения в ЛНРКиевские силовики открыли огонь по району села Калиновка (подробнее)