В Донецке продолжается соревнования за Кубок Донбасса по зимнему кроссу среди атлетов. Второй этап состоится 17 января в дендрарии Ботанического сада. Об этом сообщили в Федерации мультиспорта.— Призеры в каждой категории награждаются медалями и грамотами. Каждый участник в зависимости от своего времени финиша зарабатывает баллы, которые учитываются для определения победителей Кубка Донбасса по результатам трех этапов, — говорится в сообщении.Всего будет десять категорий участников. Для старших спортсменов подготовили маршрут для забега длиною в 12 километров, юные атлеты будут бежать всего 3 километра. На финише участников забега ждет церемония награждения, а также горячий чай и сладости.Детальнее об условиях участия в забеге за Кубок Донбасса по зимнему кроссу можно узнать по активной ссылке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПолковник в отставке Евгений Сергеев: «Когда в 77 лет я пошел записываться в ополчение ДНР, на меня бегали смотреть, как на музейный экспонат»Евгений Никитович создал три музея в Донбассе и в 84 года читает лекции студентам о военном деле (подробнее)