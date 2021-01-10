На подконтрольной Киеву части ЛНР полиция задержала пьяных боевиков ВСУ, которые пытались продать имеющиеся при себе боеприпасы для покупки очередной партии алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба Управления Народной милиции ЛНР.— Бдительные местные жители, которым военнослужащие предлагали 60 патронов (калибра) 5,45 мм и гранату РГД-5 за 200 гривен, сообщили о происходящим в полицию. В результате горе-торговцы боеприпасами были задержаны с поличным и доставлены в отделение военной службы правопорядка, — говорится в сообщении.В Народной милиции добавили, что инцидент произошел в населенном пункте Счастье на одной из позиций 80-й бригады. На данный момент правоохранители ведут следствие по признакам «незаконного оборота оружия и боеприпасов».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Херсонский сценарий»: В Донбассе украинские военные готовят диверсии на объектах жизнеобеспеченияУкраина задействовала диверсантов, которые в 2015 году подорвали опоры линии электропередачи в Херсонской области, в результате чего было прекращено электроснабжение Республики Крым (подробнее)