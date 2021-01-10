В 2020 году 25 водоемов Донецкой Народной Республики были зарыблены ценными видами рыб из Дальнего Востока. Об этом Донецкому агентству новостей рассказали в государственном комитете водного и рыбного хозяйства.- Фактически пользователями водных объектов было зарыблено 25 водоемов общей площадью водного зеркала 1263 га, что составляет 45% от общей площади переданных в аренду, — говорится в сообщении.Самыми популярными видами рыб для разведения в водоемах стали карп и белый амур. Их нативный ареал находится в равнинных реках Китая. На эти виды рыб приходится 81% и 17.8% от всего прошлогоднего объема зарыбления. Дальше по популярности идут толстолобики и серебряный карась.Читайте такжеБлаготворители из Германии передали помощь медикам ДонбассаВ Клинику медицины катастроф Луганска доставили важную гумпомощь (подробнее)