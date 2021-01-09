В Клинику медицины катастроф (филиал Луганского республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф) передали важную гуманитарную помощь от немецкого благотворительного фонда «Будущее Донбасса». Среди прочего - мебель и расходные материалы, а также сладости для пациентов и сотрудников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.- Это далеко не единственная помощь от благотворителей из Германии. В течение года нам посчастливилось получить от них много нового медицинского оборудования - в том числе, дыхательную аппаратуру и концентратор, что играют важную роль в спасении людей на кислородной поддержке, функциональные кровати, тренажеры, две ванны для отделения физиотерапевтического лечения и другое, - отметила главная медсестра Клиники Елена Лебедь.Благодаря такой поддержке луганские медики могут оказывать пациентам всю необходимую помощь.- Так приятно, что о нас позаботились совершенно незнакомые люди за тысячи километров. Мы очень признательны им за это, - сказал один из жителей ЛНР, который проходит лечение в Клинике медицины катастроф.Читайте такжеВ ЛНР зафиксирован еще один летальный случай от коронавирусаЗа время пандемии от заражения инфекцией скончался 191 житель Республики (подробнее)