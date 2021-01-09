За прошедшие сутки медики зарегистрировали еще один летальный случай от Covid-19 в Луганской Народной Республике. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.- Зарегистрирован один летальный случай, - сообщили в ведомстве.С учетом последних данных, всего за время пандемии от заражения коронавирусом в Республике умер 191 человек.Напомним, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Республиках Донбасса ввели режим повышенной готовности и ряд карантинных мер - в том числе в отношении масочного режима и работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.Читайте такжеЧисло заболевших коронавирусом в ДНР превысило 16 тысяч человекЛечение от коронавируса в ДНР продолжают 5 363 пациента (подробнее)