Медики предоставили свежие данные по числу больных коронавирусом в ДНР. 8 января было проведено 498 исследований, из которых подтвердились 170 случаев заболевания. У 2 пациентов диагноз установлен клинико-эпидемиологически. В то же время от коронавируса скончались 15 человек.- Всего по состоянию на 9 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции Covid-19 на территории Республики - 16 042, - говорится в сообщении. - На лечении (стационарном и амбулаторном) – 5 363 пациента.За все время выздоровели и были выписаны - 9 241 человек.На Украине количество выявленных пациентов с коронавирусом за сутки выросло на 4 846 человек и уже достигло 1 миллиона 110 тысяч. С начала пандемии в незалежной скончались 19 668 жителей с коронавирусом.Читайте такжеВ Донецке на Александровском водоеме два рыбака провалились под ледИх спасли сотрудники МЧС, которые по счастливой случайности оказались рядом (подробнее)