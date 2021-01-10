Предприятия Донецкой Народной Республики в 2020 году сотрудничали с резидентами 12 стран по части экспорта продукции. Основным торговым партнером по-прежнему остается Российская Федерация. Об этом сообщили в Министерстве доходов и сборов Республики.В ведомстве уточнили, что в прошедшем году в Россию было отправлено 77 процентов от общего объема торгового оборота. На втором месте - ЛНР. По сравнению с прошлым годом экспорт в Республику вырос с 11.3 до 19.5 процентов.Другими крупными экспортными партнерами в 2020 году были резиденты из Казахстана, Белоруссии, Южной Осетии и Абхазии.Читайте такжеСтало известно, сколько ДНР удалось заработать на экспорте в 2020 годуЗа прошедшие 11 месяцев прошлого года Республика экспортировала товары на 50 миллиардов рублей (подробнее)