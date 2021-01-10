В Министерстве доходов и сборов ДНР отчитались о проделанной работ за 2020 год. По данным ведомства, за 11 месяцев прошедшего года предприятиям Республики удалось экспортировать продукцию отечественного производства почти на 50 миллиардов рублей.— Общий объем экспорта продукции за 11 месяцев 2020 года составил 49 926,6 млн рублей, что на 18 104,4 млн рублей или 26,6% ниже показателей аналогичного периода 2019 года, — говорится в отчете Миндоходов.Значительно упали поставки за рубеж продукции углепрома, а также металлургической и цементной отрасли. При этом в ведомстве отметили, что знают с чем связана причина спада объемов экспорта – ограничения, связанные с COVID-19.Напомним, что в марте 2020 года в ДНР был введен режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Некоторые меры ограничений касались в том числе работы пунктов таможенного контроля. Но уже с августа по ноябрь, после послабления мер контроля, наблюдалась тенденция незначительного роста объемов экспорта.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВсе меньше жителей ДНР пользуются услугами ДонЖДПоток пассажиров ДонЖД уменьшился на треть за прошедший год (подробнее)