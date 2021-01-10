В Донецкой Народной Республики отметили уменьшение потока пассажиров, пользующихся услугами Донецкой железной дороги. Так за прошедший год было продано на треть меньше билетов, чем в предыдущие аналогичные периоды. Такими данными поделились в пресс-службе Министерства транспорта ДНР.За 2020 год предприятие реализовало 962 тысячи билетов, из них 898 431 на пригородные и 64 189 на международные маршруты. Причем около трети пассажиров были льготных категорий.Добавим, что в 2019 году для сравнения поезда перевезли свыше 1,3 миллионов пассажиров, из которых 540 тысяч человек были льготниками.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Комсомолка» выяснила как связаны песня «Он вчера не вернулся из боя» и новогодние поздравленияТак получилось, что случайно удалось увидеть и узнать, что сослуживцы не забывают своих погибших друзей. Своего рода получились военные Деды Морозы и Снегурка ДНР. Но очень серьезные деды (подробнее)