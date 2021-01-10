За прошедшие сутки коронавирус в ЛНР был выявлен еще у 12 жителей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения ЛНР.- Всего на 09.00 10 января зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Луганской Народной Республики – 2 243, - говорится в сообщении.Также за прошедшие сутки с дважды отрицательными результатами тестов на коронавирус выписали 12 пациентов. В общей сложности болезнь побороли 1 839 человек.Напомним, что в Республике введены ограничительные меры, направленные на противодействие распространения коронавирусной инфекции.Читайте такжеПолковник в отставке Евгений Сергеев: «Когда в 77 лет я пошел записываться в ополчение ДНР, на меня бегали смотреть, как на музейный экспонат»Евгений Никитович создал три музея в Донбассе и в 84 года читает лекции студентам о военном деле (подробнее)