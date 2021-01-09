В течение суток на территории Донецкой Народной Республики сохранится пасмурная погода. 10 января солнце будет неохотно выглядывать из-за облаков. Утром столбики термометров покажут -1 градус мороза, днем и вечером воздух прогреется до нуля. Осадки не предвидятся.Ветер будет дуть со скоростью 3-4 метра в секунду, давление воздуха составит 769-763 мм ртутного столба.Сегодня в столице и ее окрестностях облачно, идет мокрый снег. Жителей Республики призывают быть осторожнее на дорогах.10 января в народе вспоминают память святых из Никомидии. Наши предки верили, что погодные явления за окном в этот день укажут им на то, каким будет июль. Если 10 января заснежит, то в июле жди частые дожди. Если хлебные скирды покроются инеем - предстоящее лето непременно будет дождливым.Читайте такжеСоветы эксперта: Что делать в пасмурную погоду в Донецке людям с метеозависимостьюГлавное - следить за давлением и настроением (подробнее)