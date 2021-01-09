В Луганской Народной Республике объявили штормовое предупреждение на вечер 9 января - все из-за обильных осадков.Утром 10 января на территории Республики прогнозируют сильный туман и гололедицу. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.- Ночью и утром 10 января на территории Республики ожидается сильный туман, видимость менее 500 метров, - предупредили синоптики.При этом уточнили, что гололед сохранится в самой столице и местами по территории ЛНР.Напоминаем, что при видимости менее 500 метров метеорологи объявляют штормовое предупреждение. Гололед и изморозь - также опасные явления, особенно для автомобилистов. Синоптики просят водителей по возможности отказаться от поездок на машине и воспользоваться общественным транспортом, а пешеходов - быть аккуратнее и внимательнее на улице.Читайте такжеВ ЛНР зафиксирован еще один летальный случай от коронавирусаЗа время пандемии от заражения инфекцией скончался 191 житель Республики (подробнее)