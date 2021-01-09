Украинские боевики массово дезертируют из армии. Только в одной 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ командование попыталось скрыть с полсотни случаев дезертирства подчиненных. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.- Выяснилось, что в 72-й бригаде командование скрыло отсутствие 45 военнослужащих, которые самовольно покинули соединение, но официально не значатся как оставившие часть, - говорится в сообщении.При этом дезертиры продолжали числиться в своих подразделениях, более того - на их имена все еще поступало денежное довольствие. Понятно, что данным фактом заинтересовалась прокуратура.Всего за 2020 год из военных формирований Киевской армии дезертировали более 180 украинских солдат, в том числе 22 офицера. Больше всего беглецов - в 54-й, 56-й и 57-й бригадах ВСУ.Читайте такжеПропускной пункт «Еленовка» возобновит работу 11 январяПропуск граждан будет осуществляться в двустороннем порядке (подробнее)