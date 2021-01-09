11 января контрольно-пропускной пункт «Еленовка» откроют на въезд и выезд. Об этом сообщает Межведомственный оперативный штаб ДНР по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции 2019-nCoV.- Из-за того, что украинская сторона сократила время работы своего пропускного пункта на один час, пересечь линию соприкосновения удастся только с 09.00 до 16.30, - напоминают в штабе.Для выезда из Республики необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или Донецкой Народной Республики, временно подконтрольной Киеву. Для въезда - обязательно получение разрешения от оперативного штаба.Всех, кто пересекает границу со стороны Украины, ожидает двухнедельная обсервация в ДНР. При желании экспресс-тест на ковид можно сделать сразу же - на пропускном пункте. В случае отрицательного результата вам разрешат пройти самоизоляцию на дому.Читайте такжеАктивисты «Донецкой Республики» доставили гумпомощь жителям Ясиноватского районаБлаготворительную акцию организовали для нуждающихся в Ясиноватой и поселке Красный Партизан (подробнее)