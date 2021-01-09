Сегодня ночью в Краснодоне (Луганская Народная Республика) произошло аварийное отключение линии электропередачи. В результате почти полторы тысячи жителей остались без света. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР. Сообщается, что ремонтники приступили к работе утром.- Обещали устранить в ближайшее время, - сообщали жители Краснодона.Напомним, 1 января из-за непогоды в ДНР была нарушена работа фильтровальной станции. После проведения ремонтных работ подачу электроэнергии на социально важный объект в Республике полностью восстановили, и ДФС продолжила обеспечивать водой свыше 400 тысяч потребителей по обе стороны от линии разграничения.Читайте такжеУкраина семь раз за сутки обстреляла территорию ДНРПротивник вел огонь по селам на Донецком и Мариупольском направлениях (подробнее)