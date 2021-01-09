Под огневым давлением украинских боевиков оказались сразу четыре населенных пункта - окрестности сел Веселое и Яковлевка на Донецком, а также Коминтерново и Ленинское на Мариупольском направлениях. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).- За сутки количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны Украины составило семь раз, - отметили в представительстве.При этом уточняется, что украинская армия применяла крупнокалиберное оружие - в том числе гранатометы и 120-миллимметровые минометы. Всего по территории Республики боевики выпустили 24 боеприпаса.Разведка зафиксировала также серию взрывов на подконтрольной Киеву территории - вблизи населенных пунктов Авдеевка и Тарамчук. В этих районах противник ведет инженерные работы.Читайте такжеУкраинские боевики за праздники пригнали в Донбасс 27 бронетранспортеровТакое вот «перемирие» (подробнее)