Украинские боевики за неделю пригнали 27 бронетранспортеров в зону проведения операции объединенных сил. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.Он рассказал, что в зоне ответственности 92-й бригады ВСУ боевая бронированная машина размещена на окраине села Выскрива, пять бронетранспортеров и ББМ - в районе Попасной, бронированная разведывательно-дозорная машина - вблизи села Новоалександровка, боевая машина пехоты - в окрестностях Золотого.Военнослужащие 14-й бригады ВСУ разместили две БРДМ и БМП в районе села Крымское и две ББМ вблизи поселка Новотошковское.В зоне ответственности 80-й бригады ВСУ зафиксировано размещение БТР, БМП и трех ББМ в жилом районе Счастья, четырех ББМ - в Станице Луганской и вблизи села Лобачево, БМП - вблизи жилого дома в поселке Райгородка. Кроме того, военнослужащие 59-й бригады ВСУ разместили БТР и две БМП в окрестностях Луганского.Осадчий призвал жителей подконтрольного Киеву Донбасса не допускать размещения военной техники вблизи своих домов, обо всех случаях сообщать международным наблюдателям миссии ОБСЕ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Херсонский сценарий»: В Донбассе украинские военные готовят диверсии на объектах жизнеобеспеченияУкраина задействовала диверсантов, которые в 2015 году подорвали опоры линии электропередачи в Херсонской области, в результате чего было прекращено электроснабжение Республики Крым (подробнее)