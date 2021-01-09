Военнослужащие двух бригад ВСУ разбирают на металл коммуникации на подконтрольной Киеву территории. При этом, чтобы не привлечь внимание СБУ, командиры 14-й и 80-й бригад Сергей Войченко и Владимир Шворак прикрываются связями в полиции и так называемой Луганской областной военно-гражданской администрации. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.- Срезают провода ЛЭП, под предлогом разминирования ищут под землей цветной металл и извлекают кабель для продажи, - рассказал Осадчий.В оборонном ведомстве уточнили, что жители подконтрольных официальному Киеву районов Луганщины уже неоднократно жаловались в полицию и руководству «Луганской ОВГА» на мародерство украинских военных. Но безрезультатно - солдаты ВСУ продолжают тянуть все, что «плохо лежит» и заниматься нелегальным промыслом.Читайте такжеБоевики ВСУ и националисты подрались из-за даты празднования РождестваШесть силовиков получили травмы в драке (подробнее)