Шесть силовиков ВСУ в Донбассе получили травмы во время драки с националистами из-за спора по поводу даты празднования православного Рождества Христова - 25 декабря или 7 января. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.- Как и следовало ожидать, православные военнослужащие не согласились с доводами «западенцев». Осознавая свое численное преимущество, националисты быстро перевили непродолжительную эмоциональную дискуссию в мордобой, пытаясь грубой силой доказать свою правоту, - рассказал Осадчий.Националисты, выходцы из западных регионов Украины, утверждали, что празднование Рождества Христова 7 января «является наследием московской оккупации, а весь «цивилизованный мир» отмечает этот святой праздник 25 декабря».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВзрыв в Свердловске: повреждены две машиныО взрыве в Свердловске сообщили в МЧС ЛНР (подробнее)