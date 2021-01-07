В поселке Шахтерский, что в Свердловском районе Луганской Народной Республики прогремел взрыв. По данным спасательного ведомства ЛНР – сработало неизвестное устройство.- 7 января в 00.30 в поселке на улице Лермонтова в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства, предположительно РГД-5, повреждено два автомобиля: ВАЗ 2110 и Mercedes-Benz Vito, - говорится в сообщении.На данный момент по факту происшествия проводятся следственные мероприятия.Напомним, что накануне в Луганске произошел взрыв в квартире многоэтажного домаЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Луганске произошел взрыв в квартире многоэтажного домаПроисшествие случилось в квартале 50 лет Октября (подробности)