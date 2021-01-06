Сегодня, 6 января, произошел взрыв в одной из квартир пятиэтажного жилого дома в квартале 50 лет Октября в Луганске. Об этом стало известно Луганскому информационному центру от очевидцев события.Луганчане рассказали, что взрыв раздался около часа ночи на третьем этаже. В результате происшествия были выбиты стекла в трех окнах, повреждены межкомнатные перегородки и подъезд.На место происшествия оперативно прибыли спасатели и полицейские. Сейчас район происшествия оцеплен сотрудниками полиции, работают эксперты. Другие детали происшествия не известны. В МВД и МЧС пока воздерживаются от комментариев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрезидент организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» Ольга Демичева навестила детей в больнице ЛуганскаОна приехала в рамках благотворительной миссии «Рождество для детей Донбасса» (подробнее)